Auto en fietser botsen Stationsweg Delfzijl & bekeuringen voor geen licht

Delfzijl – Maandagmiddag om 16:30 uur kwam er een melding van een ongeval op de Stationsweg in Delfzijl, het ongeluk gebeurde tussen een auto en een fietser voor het station in Delfzijl. Het ging om een voorrangsfout.



De fietser werd even gecontroleerd op eventuele verwondingen maar hoefde niet meer naar het ziekenhuis, een wegdeel was tijdelijk afgesloten door de ambulance. Het verkeer had enige hinder van het ongeval. Tijdens het ongeval schreef de politie nog boetes uit voor geen licht bij voorbijgangers.

