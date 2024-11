Pizzabezorger de dupe van een straatroof in Groningen

Groningen – Op dinsdag 26 november 2024 omstreeks 18:20 uur ter hoogte van het Molukkenplantsoen te Groningen is een pizzabezorger van Domino’s slachtoffer geworden van een straatroof. Dit heeft in het park plaatsgevonden, door meerdere daders. Het slachtoffer was onderweg op een elektrische fiets om een bestelling af te leveren.

Heb jij iets gezien of gehoord? Neem dan contact met de politie op! Dit kan via 0900-8844. Doe je dit liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Vergeet niet het onderzoek-nummer (2024324480) te vermelden.

