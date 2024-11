Actie op online drugsbezorgdienst leidt tot aanhouding van verdachte(19) met vuurwapen

Groningen – Op dinsdag 26 november heeft Interventieteam HIT van de politie in Groningen naar aanleiding van meerdere Meld Misdaad Anoniem (MMA) meldingen een 19-jarige man aangehouden die een vuurwapen bij zich droeg.

Daarnaast werden nog twee verdachten in de leeftijd van 38 jaar en 42 jaar aangehouden. Deze aanhoudingen volgden naar aanleiding van inzet op (online) drugsbezorgdiensten. Naast de aanhoudingen van deze drie personen deed het team nog doorzoekingen op twee locaties in de stad Groningen. Hierbij werden diverse soorten drugs, een mes en pepperspray in beslag genomen. De actie sluit aan bij het verstoren van criminele activiteiten in de aanpak van (lokale) criminaliteit. Vervolgacties worden niet uitgesloten.

Meld Misdaad Anoniem

Dit onderzoek heeft plaats kunnen vinden door de meldingen die zijn gedaan Via Meld Misdaad Anoniem. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke organisatie – en dus geen onderdeel van de politie – die niet naar uw gegevens vraagt en uw telefoonnummer niet kan zien. Alleen als uw informatie niet naar u te herleiden valt, wordt uw tip doorgegeven aan de politie, zonder dat uw gegevens bekend worden. MMA is bereikbaar op 0800-7000. U kunt ook volledig anoniem digitaal tippen via www.meldmisdaadanoniem.nl.

