Studenten knippen elektriciteitskabels bij Academiegebouw door

Groningen – Een groep studenten heeft in de nacht van dinsdag op woensdag de elektriciteitskabels van de licht- en cameratorens op het Broerplein doorgeknipt. Dat meldt de Ukrant.

Er zijn videobeelden van de sabotage naar de Instagrampagina encampment.rug gestuurd. De groep achter deze pagina zegt zelf niet bij de actie betrokken te zijn geweest: de video is anoniem verstuurd door de daders. Op de video is te zien hoe iemand met iets wat lijkt op een betonschaar naar een van de torens toeloopt en iets doorknipt. Op dat moment vallen ook de groene lichten van de torens uit. Hetzelfde gebeurt even later bij de andere toren.

De RUG bevestigt dat de elektriciteitsdraden zijn doorgeknipt. Het is nog onduidelijk of de groep daarmee ook de camera’s uitgeschakeld heeft. De universiteit heeft aangifte gedaan bij de politie.

Het Instagrambericht meldt dat de studenten de kabels hebben doorgeknipt omdat de camera’s illegaal zijn geplaatst, na het pro-Palestina tentenkamp in mei van dit jaar. De studenten eisen dat de RUG de camera’s weghaalt. Zo niet, dan zullen ze de torens blijven saboteren.

Foto's