CDA pleit voor meer cameratoezicht na overlast Folkingestraat

Groningen – In de Folkingestraat zijn de afgelopen periode diverse vernielingen gepleegd. Voor het CDA is het aanleiding om opnieuw op te roepen voor meer cameratoezicht in de binnenstad.

Van diverse winkels zijn de afgelopen periode ramen gesneuveld. Dagblad van het Noorden meldt dat de overlast begint wanneer het aan het einde van de middag donker wordt. Naast ramen moeten ook etalages en voordeuren het ontgelden. Volgens de gemeente wordt de overlast veroorzaakt door drugsdealers, junks en daklozen. De aanwezigheid van raamprostitutie zou een voedingsbodem zijn voor de overlast. Burgemeester Mirjam van ’t Veld liet enkele weken geleden weten bezig te zijn met een plan om de overlast aan te pakken. Daarbij wordt overwogen om raamprostitutie volledig uit de binnenstad te verbannen.

Van ’t Veld wil kunnen beschikken over het volledige instrumentarium dat ze in kan zetten. Dat betekent ook dat cameratoezicht een optie kan zijn. Volgens het CDA is het beter dat de camera’s vandaag nog opgehangen worden dan morgen. Etkin Armut: “Bewoners en ondernemers zijn de overlast zat. Ondertussen is de politie afhankelijk, bij ongeregeldheden, van camera’s die ondernemers zelf hebben opgehangen. Dit kan zo toch niet langer? Onze oproep aan de Groningse politiek is om in te zetten op leefbaarheid in dit deel van de stad en om meer cameratoezicht mogelijk te maken.”

Foto's