Leek – De politie in het Westerkwartier heeft op 23 november omstreeks 22:30 uur deze fiets aangetroffen op de kruising Euroweg en Hulstlaan in Leek.

Wie herkent de fiets of is eigenaar van deze fiets? Meld je dan via 0900-8844 of via een privébericht bij politie Westerkwartier.

Foto's