Aduard – De auto is donderdagavond vanaf de Meedenerweg rechtdoor geschoten het Van Starckenborgkanaal in. De oorzaak was gladheid.

Rijkswaterstaat had de auto al met sonar gelokaliseerd. In samenwerking met Heijmans en Poort Hoogkerk heeft Duikbedrijf DTS de auto uit de vaargeul gehaald en geborgen. De bestuurder is er goed vanaf gekomen.

