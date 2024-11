Grote politie actie leidt tot inbeslagname van kilo’s softdrugs, geld en replicawapens

Groningen – Interventieteam HIT van de politie in Groningen heeft op woensdag 20 november naar aanleiding van een drugsonderzoek een 54-jarige man en een 40-jarige vrouw uit Groningen aangehouden.

Bij doorzoekingen op meerdere locaties in de stad Groningen werd in totaal ruim 25 kilo softdrugs aangetroffen. Tevens werd een contant geldbedrag van duizenden euro’s en een grote hoeveelheid replicawapens aangetroffen en in beslag genomen. Onderzocht wordt of dit gaat om airsoftwapens. Het politieonderzoek gaat verder.

