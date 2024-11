Taakstraf en voorwaardelijk jeugd-detentie geëist tegen jongen(16) die Thierry Baudet met fles sloeg

Groningen – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een 16-jarige jongen uit Groningen een taakstraf van tachtig uur geëist, omdat hij FvD-voorman Thierry Baudet met een bierfles op het hoofd heeft geslagen. Het OM eist daarnaast voorwaardelijke jeugddetentie tegen de jongeman. Meldt het OM.nl.



Het incident vond plaats op 20 november 2023 tijdens een verkiezingsbijeenkomst van Forum voor Democratie in café The Cabin aan het Gedempte Zuiderdiep. De jongen sloeg Baudet meermaals met de fles toen Baudet selfies maakte met aanwezigen. Daardoor moest Baudet voor medisch onderzoek en een paar hechtingen naar het UMCG.

De jongen heeft bekend en het OM legt hem poging tot zware mishandeling met voorbedachten rade ten laste. Het geweld zou volgens het OM doelbewust zijn geweest, wat blijkt uit telefoongegevens en zijn eigen verklaring. De officier van justitie benadrukt dat er grenzen zijn aan protest tegen politici en noemt het gedrag van de verdachte onacceptabel.

De zitting vond, vanwege de leeftijd van de verdachte, achter gesloten deuren plaats. Een twee verdachte in deze zaak is vrijgepleit wegens gebrek aan bewijs. De meervoudige kamer van de rechtbank in Groningen doet over twee weken uitspraak.

Foto's

