Vals alarm: Mistgenerator veroorzaakt ‘brandmelding’ in winkel aan Akerkstraat, Groningen

Groningen – Zaterdagochtend rukten hulpdiensten massaal uit na een melding van een mogelijke brand in een pand aan de Akerkstraat in Groningen.

Bij aankomst bleek het niet om een brand te gaan, maar om een mistgenerator die was geactiveerd door het inbraakalarm in een winkel, wat zorgde voor grote rookontwikkeling in het pand.

De verwarring ontstond toen de eigenaar per ongeluk een verkeerd label gebruikte om het pand te openen, waardoor het alarm en de mistgenerator werden geactiveerd. De brandweer heeft de winkel geventileerd, zodat deze snel weer open kon voor klanten.

Foto's