Beroving door vier personen op de Noorderbuitensingel, getuigen gezocht

Groningen – Dinsdagavond omstreeks 21:25 uur heeft er een beroving plaatsgevonden op de Noorderbuitensingel in Groningen. Vier personen sloten een man in. Het slachtoffer werd bedreigd en moest zijn telefoon afstaan. Daarna renden de vier personen weg richting de supermarkt aan de Beren.

Heb jij deze beroving gezien? Heb je een groep van vier personen zien lopen in de buurt van de Noorderbuitensingel of later richting de Beren? Of heb je iemand horen praten over deze beroving? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Foto's