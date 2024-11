Groningen – De Groningerbrandweer is zaterdagavond rond 23:15 opgeroepen voor een CO melder die afging in een woning aan de Marwixkade. Hier was vermoedelijk sprake van een te hoge concentratie koolmonoxide.

De brandweer heeft binnen in de woning metingen verricht. Naast de brandweer kwam ook een ambulance ter plaatse welke klaar stonden om eventuele slachtoffers te helpen.

Foto's