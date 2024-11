Appingedam – Twee auto’s die naast elkaar geparkeerd stonden aan de Burgemeester Wellemaanlaan in Appingedam zijn in de nacht van maandag op dinsdag door brand verwoest schrijft Rtvnoord. De brandweer heeft het vuur gedoofd, maar kon niet voorkomen dat de wagens volledig verwoest werden.

De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting meldt Rtvnoord in de 112Blog.

Foto's