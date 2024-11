Beroving door drie verdachten met bivakmutsen

Hoogezand – Aan de Andromeda, dichtbij de kruising met de Mars, vond op donderdag 31 oktober tussen 20:40 en 20:50 uur een beroving plaats. De drie verdachten droegen bivakmutsen en reden op een fatbike en een zwarte fiets. Heb je iets gezien of heb je camerabeelden beschikbaar? Tips de politie via de website of bel naar 0900-8844. (Zaaknummer: PL0100-2024299649)

