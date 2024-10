Auto belandt op de kant bij botsing op De Tip in centrum Leek; verkeer in en om het centrum loopt vast

Leek – Ambulance en politie zijn zaterdagmiddag, even voor drie uur, opgeroepen voor een ongeval met letsel op De Tip in het centrum van Leek. Dat meldt InfoLeek.nl op hun website.



Volgens de politie kwam de bestuurder van de zwarte auto van de parkeerplaats en kwam daarbij in botsing met een blauwe auto. Door de klap belandde de blauwe auto midden op de weg, op zijn kant. Omstanders hebben zich over de bestuurder ontfermd en 112 gebeld. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen.

De bestuurders zijn ter plekke onderzocht door het ambulancepersoneel, maar behandeling in het ziekenhuis bleek niet nodig.

