Fatbiker botst op auto

Bij een verkeersongeluk op de Atoomweg zijn zaterdagmiddag twee personen gewond geraakt. Dat meldt Oogtv.

Het ongeluk gebeurde rond 12.15 uur. “Een fatbiker is tegen een personenauto gebotst”, vertelt Oogtv. “Op de fiets zaten twee personen. Zij raakten beide gewond.” Hulpdiensten waren snel aanwezig. “Ambulancepersoneel heeft het duo op de locatie kunnen behandelen. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. “Een agent heeft bij dit onderzoek een stukje gefietst op de betrokken fatbike. Daarmee werd gecontroleerd of de fiets in orde is.” Over de resultaten van dit onderzoek is nog niets bekend.