Opnieuw nachtelijke autobrand in Winschoten

Winschoten – In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de brandweer van Winschoten opnieuw moeten uitrukken voor een autobrand. Dit keer stond een busje in lichterlaaie, en een tweede auto raakte fors beschadigd door de hitte.

De brandweer wist de vlammen snel te doven, maar de schade aan beide voertuigen is aanzienlijk. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand en sluit mogelijke brandstichting niet uit. Dit incident volgt op eerdere autobranden in de regio, wat tot bezorgdheid leidt bij omwonenden.

