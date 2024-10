Ter Apel – Vanochtend is de brandweer uitgerukt om een ree te redden die in het water was beland aan de Hoofdkade in Ter Apel. Met zorgvuldig teamwork wisten de brandweerlieden het dier veilig op het droge te krijgen.

Dankzij het snelle ingrijpen van de brandweer is de ree ongedeerd gebleven en kon het dier zijn weg vervolgen. Het incident trok enige belangstelling van omstanders.

Foto's