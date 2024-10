Auto volledig uitgebrand in de nacht van vrijdag op zaterdag op P+R Hoogkerk

Groningen – In de nacht van vrijdag op zaterdag is op P+R Hoogkerk in Groningen een auto volledig in vlammen opgegaan. De brand veroorzaakte veel rook, die in de omgeving goed zichtbaar was.



De brandweer was snel ter plaatse en kreeg de brand snel onder controle, maar de auto raakte volledig verwoest.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De politie onderzoekt de zaak om te achterhalen of er sprake is van brandstichting of een technisch defect. Bij het incident vielen geen gewonden.

Foto's