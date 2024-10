Noordlaren – Aan de Beslotenveenseweg in Noordlaren is donderdagavond een brand uitgebroken in de schoorsteen van een woning. De brandweer is ter plaatse om de brand te blussen.

Het is niet bekend hoe de brand kon ontstaan en of er mensen in de woning aanwezig waren tijdens het uitbreken van de brand. Volgens een aanwezige 112-fotograaf komt er veel rook vrij en zijn er vonken te zien boven de schoorsteen. Dat meldt RTVNoord.nl

