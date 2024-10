Eerste illegale vuurwerk alweer in beslag genomen bij minderjarige handelaren

Winsum – Bij de wijkagenten van Winsum kwam informatie binnen dat er vuurwerk werd gehandeld bij het station in Winsum. Hierop hebben de wijkagenten met het vuurwerkteam hier onderzoek naar gedaan. Dit heeft geleid tot het aantreffen van verschillende soorten illegaal vuurwerk. Dit vuurwerk werd aangetroffen bij minderjarigen die zich bij het station ophielden.

Het vuurwerk is in beslag genomen en zal na het onderzoek worden vernietigd. Tegen de jongeren zal proces-verbaal worden opgemaakt.

Heb je het idee dat er bij jou in de omgeving vuurwerk ligt opgeslagen? Of heb je het vermoeden dat ergens vuurwerk op een niet toegestane manier wordt verhandeld of vervoerd? Bel dan de politie op telefoonnummer 0900-8844. Of bel met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

