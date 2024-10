Leek – Op de Kalkoven in Leek is dinsdagmiddag rond 16:35 uur een aanrijding ontstaan tussen twee auto`s. De toedracht is nog niet bekend.

Ambulancemedewerkers hebben de betrokken bestuurders even onderzocht maar lijkt gelukkig mee te vallen. De politie maakte een rapportage op van de aanrijding. Een berger kwam voor afsleep.

