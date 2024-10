Westerbroek: Beroving op 22 oktober door middel van een babbeltruc

Westerbroek – De politie onderzoekt een misdrijf waarbij iemand is beroofd door middel van een babbeltruc. Misschien heeft u iets gezien of gehoord?

Het misdrijf is gepleegd op dinsdag 22 oktober 2024 tussen 15:30 uur en 17:30 uur in de omgeving van Hoflaan te Westerbroek.

Signalement: Man, donkere huidskleur, kort zwart haar, blauwe spijkerjas

Toedracht: Dader heeft zich voorgedaan als politieagent in burger en heeft zodoende sieraden buitgemaakt.

Heeft u of één van uw huisgenoten:

– Een persoon of personen gezien die zich mogelijk vreemd gedroegen en/of voldoen aan het signalement?

– Een onbekend voertuig (auto’s, bromfietsen) gezien in de straat of in de omgeving?

– Informatie/gegevens van andere getuigen die iets hebben gezien/gehoord?

– Camerabeelden, foto’s en/of overige informatie die belangrijk kunnen zijn voor het onderzoek?

Als u iets is opgevallen waarvan u vermoedt dat dit te maken heeft met deze beroving, neemt u dan direct contact op met de politie. Alle informatie is welkom, ook details waarvan u misschien denkt dat ze niet belangrijk zijn! Registratienummer: 2024290183.

