Groot deel Groningers ontevreden over uitkomst schadeclaim rond bevingsschade in rechtbank

Groningen – Rechtzoekenden in zaken rond de afhandeling van mijnbouwschade in Groningen zijn vaak ontevreden, zo blijkt uit onderzoek. Een groot deel van de Groningers die een schadeclaim heeft voorgelegd aan de rechtbank is niet tevreden over de uitkomst van de beoordeling van de rechtbank.

Dit blijkt uit een onderzoek van Pro Facto en de Rijksuniversiteit Groningen, uitgevoerd in opdracht van de rechtbank Noord-Nederland.

Hoewel mensen positief zijn over hoe rechters luisteren en deskundig handelen, speelt de vooral de uitkomst van de uitspraak een rol bij het oordeel: veel Groningers zijn ontevreden over het resultaat van hun schadeclaim. Ook blijkt hun vertrouwen in de procedure sterk te dalen als de zaak lang duurt.

Aan het oordeel van de rechters kan de rechtbank Noord-Nederland weinig tot niets veranderen. Toch laat de rechtbank weten de aanbevelingen van het onderzoek mee te nemen, door maatregelen te nemen om sneller te werken. Regiezittingen, waarbij al vroeg afspraken worden gemaakt over de planning van de zaak, worden hierbij steeds vaker ingezet. Dit moet niet alleen de snelheid verbeteren, maar ook het vertrouwen van rechtzoekenden in de procedure vergroten.

