Bevrijdingsfestivals slaan noodkreet na dichtdraaien geldkraan

Groningen – Veertien Bevrijdingsfestivals dreigen in acute problemen te komen, omdat het kabinet geen financiële steun meer geeft voor de editie van 2025. De festivals waarschuwen dat ze zonder staatssteun niet door kunnen gaan.

Dat schrijven de veertien Nederlandse Bevrijdingsfestivals, waaronder het festival in Groningen, in een brandbrief aan staatssecretaris Karremans. Het AD heeft de brief in handen. De organisatie achter de festivals, Stichting Bevrijdingsfestivals Nederland, benadrukt dat het stopzetten van de steun een grote impact zou hebben op de viering van 5 mei.

De festivals kampen al langer met financiële problemen, mede door corona en het slechte weer in 2023. Meldt Oogtv.nl

De organisatie van het Bevrijdingsfestival in Groningen heeft het al een paar jaar moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen voor het gratis evenement. Twee jaar geleden was het festival daarom, voor één keer, niet gratis. Bezoekers moesten vijf euro betalen voor een toegangskaartje. Dat leidde tot ophef, waarna de overheden (gemeente, provincie en het Rijk) bijsprongen met geld om het festival gratis te houden. Ook werd er een waarborgfonds voor slecht weer opgericht. Afgelopen jaar organiseerde de festivalorganisatie nog een race met badeendjes in de Papiermolen om de kas te spekken. Zie ook

