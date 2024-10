Veendam – Bij een kinderopvang aan de Ds. Petersenstraat in Veendam is dinsdagochtend een waterleiding gesprongen. Een deel van het pand staat daardoor blank. Kinderen zijn opgevangen in een ander deel van het gebouw.

De brandweer en medewerkers van het Waterbedrijf Groningen gaan de gesprongen leiding herstellen. Dat meldt Dvhn.nl.

