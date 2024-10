Bedum – Aan het Boterdiep Oostzijde in Bedum was vrijdagmiddag in eerste instantie mogelijk een ernstig ongeluk gebeurd. Hulpdiensten waaronder de brandweer en een traumahelikopter waren daar aanwezig. Wat er exact aan de hand was is nog onduidelijk.

De brandweer had zichtschermen geplaatst meldt Dvhn.nl.

Update: Het betrof achteraf een onwelwording en daarna reanimatie, medisch.

