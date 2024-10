Opgelet: Toename van het aantal woninginbraken

Groningen – De politie ziet in korte tijd een toename in de woninginbraken in de Korrewegwijk, Oranjewijk en Selwerd en dan vooral door insluiping.

– Flipperen

– Hengelen

– Binnenklimmen

Draai uw deuren op het nachtslot en laat geen ramen open als u weggaat. Voorkom inklimming door de prullenbak niet tegen de gevel te plaatsen.

Geef ZE geen gelegenheid!

Sluit de brandgang achter je dicht en portiekdeur als je weggaat.

Wil je weten hoeveel inbraken er in je buurt zijn, kijk op politie.nl Misdaad in kaart. Maak altijd melding ook bij poging inbraak!

