Spannende strijd en recordaantal deelnemers tijdens de Menzis 4 Mijl van Groningen

Groningen – Op zaterdag 12 en zondag 13 oktober vindt het grootste loopfeest van Noord-Nederland plaats met een recordaantal van 25.000 deelnemers. Dit sportieve weekend kent vele hoogtepunten, waaronder de Wedstrijdloop, waar topatleten strijden om de titel.

De Nederlandse atleet Tom Hendrikse, die vorig jaar al op het podium stond, is vastberaden zijn prestatie dit jaar te verbeteren. Met zijn persoonlijk record van 18:33 is hij een serieuze kanshebber voor de overwinning. Edwin Sjerps, met een persoonlijk record van 18:32 op de 4 Mijl en een tijd van 48:51 op de 10 Engelse Mijl eerder dit jaar, wordt gezien als een sterke concurrent. Ook Nik Lemmink, die dit jaar nieuwe persoonlijke records vestigde op de 3000 meter, 5000 meter en 10 kilometer, is in topvorm en klaar voor de uitdaging.

Bij de vrouwen belooft het een spannende strijd te worden. Maureen Koster, die vorig jaar tweede werd, komt dit jaar met het beste persoonlijke record van 19:59 aan de start en is vastberaden om de overwinning te pakken. Olympisch atlete Anne Luijten is een sterke kandidate voor het podium. Andere kanshebbers zijn Ineke van Koldam (21:14), Jacelyn Gruppen (21:45), Famke Heinst (21:24) en Irene van der Reijken (21:25). Zij hebben persoonlijke records die dicht bij elkaar liggen. Dit zal zeker voor een zinderende strijd om een plek op het podium zorgen.

De Menzis 4 Mijl van Groningen belooft een dag vol sportieve prestaties en feestelijke sfeer te worden. Terwijl de stad tot leven komt, zullen lopers van alle niveaus hun krachten meten en genieten van een evenement dat het beste van Groningen laat zien. Met een recordaantal deelnemers wordt het zeker het grootste loopfeest van Noord-Nederland.

