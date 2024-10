Groningen – De hulpdiensten moesten maandagmiddag uitrukken voor een ongeval op de Wibenaheerd in Groningen. Volgens Dvhn.nl is een jonge vrouw met haar voet in de spaken van haar fiets terechtgekomen. Daarbij raakte ze gewond.

De hulpdiensten moesten haar bevrijden uit de benarde situatie, waarna ze is overgebracht naar het ziekenhuis.

Foto's