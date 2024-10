Politie, via Facebook

Groningen – De politie is op zoek naar getuigen van een ongeval tussen een auto en een fietser op de Capellastraat te Groningen. Dit heeft plaatsgevonden op vrijdag 04 oktober tussen 15:15 uur en 16:00 uur.

Heb jij gezien hoe het ongeval gebeurde? Of heb je meer informatie over de aanrijding? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 onder vermelding van zaaknummer: 2024272068

