Auto raakt woning Eexterweg in Scheemda: twee gewonden

Scheemda – Een auto heeft dinsdagochtend een woning geraakt bij een ongeval aan de Eexterweg in Scheemda schrijft Dvhn.nl. Twee personen zijn gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Het ongeluk vond plaats in een bocht. De weg ligt besmeurd met een gladde substantie, wat mogelijk de oorzaak is van het ongeluk. De auto raakte een tuinhek en is vervolgens tegen de woning geknald.

Beide inzittenden, een moeder en dochter, zijn door het ambulancepersoneel onderzocht en daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldt Dvhn.nl.

