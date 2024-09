Geen doorstart voor o.a. Bristol Groningen

Groningen – Er is geen overnamekandidaat gevonden voor de Nederlandse tak van de failliete schoenenketen Bristol. Dat betekent dat de deuren van de enige overgebleven Bristol-winkel in Groningen, gevestigd aan de Rijksweg, permanent gesloten blijven.

Vorige maand ging Bristol in Nederland failliet. Hoewel er aanvankelijk interesse was van mogelijke overnamekandidaten, is deze inmiddels verdwenen. De vele uitverkopen en beëindiging van personeels- en huurovereenkomsten na het faillissement hebben de overnamekansen verkleind, stellen de curatoren aan verschillende media.

De Nederlandse winkels worden zo snel mogelijk teruggegeven aan de verhuurders. In België is wel een overnamekandidaat gevonden voor een deel van de Bristol-winkels.

