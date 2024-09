Rijkswaterstaat neemt afscheid van Winschoten en verhuist naar Zuidbroek

Winschoten – Voor wie regelmatig over de Oostereinde in Winschoten rijdt, is het ongetwijfeld een bekend gebouw: de zoutopslag van Rijkswaterstaat. Dat meldt Oldambtnu.nl

Dit steunpunt, waar materieel en strooizout wordt opgeslagen voor de wintermaanden, is meer dan een halve eeuw de uitvalsbasis geweest voor gladheidsbestrijding op de A7 en N33. Dinsdag vond hier de laatste vlootschouw plaats, want het steunpunt sluit zijn deuren.

Rijkswaterstaat beheert landelijk 55 steunpunten van waaruit de strooiwagens worden ingezet bij winterse omstandigheden. In de aanloop naar het gladheidsseizoen, dat loopt van 1 oktober tot 1 mei, worden in september en begin oktober alle 577 strooiwagens en 630 sneeuwschuivers getest. Dit jaarlijkse proces, de zogenoemde vlootschouw, zorgt ervoor dat alles klaarstaat om de Nederlandse wegen veilig te houden in de winter van 2024/2025.

Verhuizing naar Zuidbroek

Dinsdag vond de laatste vlootschouw in Winschoten plaats, want het steunpunt sluit dit jaar definitief zijn deuren. Het materiaal en de resterende zoutvoorraden worden verplaatst naar een gloednieuw steunpunt aan de Europaweg in Zuidbroek. Ook het steunpunt aan de Hoofdweg in Kolham wordt op ‘De Gouden Driehoek’ samengevoegd.

Hoewel het exacte bouwjaar van het steunpunt in Winschoten niet bekend is, ademt het gebouw de sfeer van een ver verleden. In 1940 is het terrein in gebruik genomen. Inmiddels is al het materieel verplaatst en gaat het hek definitief op slot. Wat er met de locatie zal gebeuren, is nog onduidelijk.

Klaar voor de winter

Tijdens de vlootschouw worden de strooiers gemonteerd op vrachtwagens van aannemers en worden deze voorzien van sneeuwschuivers. Kleine reparaties worden direct uitgevoerd en ook de digitale systemen worden getest.

Met een vloot van 577 strooiwagens en ruim 1200 sneeuwschuivers staat Rijkswaterstaat klaar om bij sneeuwval en gladheid in slechts twee uur tijd de 3.260 kilometer aan rijkswegen sneeuw- en ijsvrij te maken.

Foto's