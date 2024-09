Ter Apel – Aan de Nulweg in Ter Apel is woensdagmorgen een auto in het kanaal beland. De bestuurder had autopech en duwde met omstanders zijn auto van de weg af, richting een zijweg.

Dat ging mis en de auto rolde het kanaal in. De auto ligt met zijn voorkant in het water meldt Rtvnoord(+een foto). Niemand is gewond geraakt.

Foto's