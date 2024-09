Groningen – Maandag aan het eind van de middag heeft een ongeval plaatsgevonden op de A7 bij Westpoort, nabij Groningen. Dat meldt OOGTV.



Het incident vond plaats op de rijbaan in de richting van Drachten. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd.

Als gevolg van het ongeluk is een file ontstaan van zo’n drie kilometer, aldus de ANWB. De vertraging bedraagt momenteel 13 minuten.

