Groningen – Maandagavond is een voetganger aangereden op de Emingaheerd in de Stad. Dat gebeurde ter hoogte van de Sibrandaheerd. Dat meldt Oogtv.nl

De voetganger raakte daarbij ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De weg is tijdelijk afgesloten.

