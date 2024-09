Vijf aanhoudingen bij voetbalwedstrijd tussen SC Heerenveen en FC Groningen (Video)

Heerenveen – De politie heeft tijdens de wedstrijd SC Heerenveen-FC Groningen vijf personen aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging. Ze zitten vast en worden verhoord. Het betreft een 24- en 26-jarige man uit Groningen, een 23-jarige man uit Aduard, een 26-jarige man uit Winschoten en een 28-jarige man zonder woon- of verblijfplaats.

Tijdens de wedstrijd moest de politie beveiligers en stewards/beveiligers ontzetten die bezig waren om een drietal personen te verwijderen van de thuistribune. Ook klommen er nog twee personen uit het uitvak. De politie verdenkt deze vijf personen van het plegen van openlijke geweld tegen zowel politie als beveiligers/stewards van SC Heerenveen.

Agressie en geweld tegen politiemedewerkers en stewards en beveiligers is onacceptabel en dat wordt niet getolereerd. De verdachten worden later in de week voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die beslist of deze personen langer vast blijven zitten. Video hier.

