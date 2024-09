COA: ‘Kans bestaat dat asielzoekers Ter Apel vanavond in het gras slapen’ + dwangsom

Ter Apel – Het gebrek aan opvangplekken voor asielzoekers is zo nijpend, dat de kans bestaat dat een aantal van hen vanavond buiten voor de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel moet slapen. Dat laat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten.

De komende uren wordt duidelijk of iedere asielzoeker die zich vandaag heeft gemeld, of nog gaat melden in Ter Apel, een slaapplek kan krijgen.

Maar als het zover komt dat mensen buiten de poort moeten blijven, dan roept dat herinneringen op aan de zomer van 2022. Toen bivakkeerden geregeld honderden asielzoekers op het grasveld voor het aanmeldcentrum, omdat er binnen en elders in het land geen opvangplekken beschikbaar waren. Lees verder op RTVNoord.nl

