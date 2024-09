Delfzijl – Maandagavond heeft er een ongeval plaatsgevonden op de Hogelandsterweg in Delfzijl.

Op de Hoogelansterweg in Delfzijl was een fietser gewond geraakt na een aanrijding met een auto, het ambulancepersoneel heeft de fietser nagekeken en daarna vervoerd naar het ziekenhuis. De toedracht van het ongeval is onbekend.

Foto's