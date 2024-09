Groningen- Aan de Metaallaan is zondagavond rond 22:50 uur een forse explosie geweest in een auto, de motorkap raakte zwaarbeschadigd. De schade is groot.

Veel buurtbewoners hoorden de harde klap. De politie doet onderzoek naar de omstandigheden. Nader info ontbreekt. Tips welkom bij de politie via 09008844.

Foto's