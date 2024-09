Ruim 2200 asielzoekers in Ter Apel, veel te veel !

Ter Apel – Het wordt steeds drukker in het aanmeldcentrum in Ter Apel zegt Rtvnoord. De afgelopen twee nachten verbleven er ruim 2200 asielzoekers. De kans is groot dat het de komende nachten nog meer worden. ‘We hebben momenteel weinig uitstroom’, zegt het Centraal Orgaan opvangasielzoekers (COA). ‘Onze opvangplekken zitten voor honderd procent vol.’

Ondertussen is de gemeente Westerwolde bezig met het voorbereiden van een nieuwe rechtszaak tegen het COA. In Ter Apel is plek voor maximaal tweeduizend mensen, maar deze limiet wordt al maanden overschreden schrijft Rtvnoord maandag.

