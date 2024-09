Geschoten met balletjespistool, slachtoffers gezocht

Groningen – Op donderdag 12 september 2024 tussen 19:15 uur en 19:45 uur heeft er een auto door de binnenstad van Groningen gereden. Vanuit die auto zouden mensen zijn beschoten met een balletjespistool.

Dit zou zijn geweest op de Turfsingel, het Boterdiep en in Oude/Nieuwe Ebbingestraat. De politie is nu op zoek naar mensen die slachtoffer zijn geweest van dit voorval en hiervan aangifte willen doen. Neem contact met ons op via 0900-8844 (onder vermelding van het registratienummer 2024250085)

