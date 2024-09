Groningen – In Vinkhuizen is de politie donderdagavondrond 21:30 uur uitgerukt omdat zich in een woning aan de Smaragdstraat een gevaarlijke situatie voordeed.

Volgens omstanders zou een man hebben gedreigd met een vuurwapen. De man kon rond 22.00 uur door agenten in kogelwerende vesten worden aangehouden en zijn vuurwapen werd daarbij in beslag genomen meldt Rtvnoord.

Foto's