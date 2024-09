Groningen – Pizzaria Butler aan de Spieghelstraat in stad heeft donderdagavond last gehad van een man die gewapend het pand in liep, dat meldt RTVNoord in hun 112-liveblog.

De melding kwam binnen als een overval, dit was niet van sprake. De politie kwam met spoed ter plaatse en noteerde de nodige gegevens

