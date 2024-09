Drouwenermond(Drenthe) – Op de Noorderblokken (N379) in Drouwenermond is donderdagochtend een botsing geweest tussen twee auto’s. Een auto heeft een hek geramd en kwam op te kop in de struiken terecht.

De andere heeft schade aan de voorkant. Er zijn geen gewonden gevallen meldt Dvhn.nl.

Foto's