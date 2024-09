Overschild – Meerdere politie-eenheden en de brandweer zijn woensdagavond in actie gekomen bij de Groeve in Overschild. Volgens de brandweer was er een melding over een persoon met wit poeder op een boot. 1 aanhouding.

Wat er precies aan de hand was, is niet bekend. Dat meldt Dvhn.nl.

Foto's