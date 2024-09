Maximale taakstraf voor veroorzaken ernstig ongeval op N366 bij Nieuwe Pekela

Nieuwe Pekela (ADP) – Voor het veroorzaken van een zwaar ongeval op de N366 bij Nieuwe Pekela in april 2022 is een 28-jarige oud-inwoner van Sappemeer veroordeeld tot en taakstraf van 240 uur.

Daarnaast is de man een voorwaardelijke celstraf van vier maanden opgelegd en een rijontzegging van twee jaar, waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk. De straf valt aanzienlijk lager uit dan de geëiste celstraf van zeven maanden en een rijontzegging van drie jaar.

Onaanvaardbare risico’s

De rechter heeft nadrukkelijk rekening gehouden met het tijdsverloop. De man is inmiddels verhuisd naar Duitsland en heeft zijn leven gebeterd. Dat neemt niet weg dat de twintiger volgens de rechter ‘onaanvaardbare risico’s’ heeft genomen. Hij reed die dag niet alleen veel te hard over de provinciale weg. Hij had ook nog eens te veel alcohol gedronken.

Moeder met kind

De oud-Sappemeerder kwam van een feestje en was onderweg naar een ander feestje. Hij botste op een voorligger. Hoe dat kon komen is onduidelijk. Vermoedelijk een verkeerde inhaalmanoeuvre, zei de officier van justitie twee weken geleden. In de auto waarop hij botste zat een 51-jarige vrouw en haar 11-jarige zoon.

Verdwenen

De vrouw raakte ernstig gewond. De agenten troffen een plek aan, bezaaid met glas en brokstukken. De wagen met daarin de vrouw en het kind lag in een droge sloot. Verderop stond de zwaargehavende auto van de twintiger. De man was verdwenen. Hij werd later aangehouden bij een vriendin in Meeden.

176 km per uur

Uit een blaastest bleek dat de man twee keer meer had gedronken dan mag om een auto te besturen. Maar hoeveel hij op had ten tijde van het ongeval is niet duidelijk. Er zat al geruime tijd tussen de botsing en de aanhouding. Wel blijkt uit het politieonderzoek dat de man veel te hard had gereden. Vermoedelijk 176 kilometer per uur, waar 100 mag.

De oud-Sappemeerder is zijn rijbewijs na het ongeval een half jaar lang kwijt geweest. Hij hoeft dat document niet meer opnieuw in te leveren. Anders zou hij zijn baan kwijtraken en dat vindt de rechter niet wenselijk. Maar dan mag de man de komende vijf jaar niet opnieuw de fout ingaan.

