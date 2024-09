Veiligheidsregio Groningen werkt nu ook met drones

Farmsum – Drones worden op steeds meer manieren ingezet. De Veiligheidsregio Groningen ziet dat ook en beschikt sinds deze maand over een droneteam schrijft Rtvnoord. Woensdag mocht het droneteam voor de eerste keer aan de bak. Met succes.

Als blijkt dat in het Afwateringskanaal in Farmsum een olieachtige substantie is gelekt, snellen hulpdiensten woensdagochtend naar de vervuilde plek. Uit een busje van de brandweer wordt een drone gehaald, die even later de lucht in gaat. Meer hierover(+bron op Rtvnoord.nl)

De drone waarmee wordt gevlogen is een DJI Matrice 30, die naast een gewone zoomcamera’s ook beschikt over een thermische camera, die hittebronnen kan opsporen en onderscheiden. Persfotografen en hobbymatige dronevliegers waren er ook al. Maar Werkman voorziet geen problemen. ‘Bij elk incident vragen we als brandweer om elkaar te ruimte te geven en dat geldt ook voor dronepiloten.

