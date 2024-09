Een voorgeleiding gedaan van een Groninger (51) die woensdagmorgen een auto had gestolen in Veendam met een wijkagent via X.

De verdachte werd vervolgens in de auto aangehouden op de Koningsweg in Groningen. De verdachte bleek niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. De auto gaat terug naar de eigenaar.

